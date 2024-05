Parndorf: Outlet als „Dorf im Dorf“

6,8 Millionen Kundinnen und Kunden haben im Vorjahr das Designer Outlet in Parndorf besucht und damit einen neuen Besucherrekord aufgestellt – mehr dazu in Besucherrekord im Designer Outlet Parndorf . Das Shopping-Center sorgt für einen Großteil der 5.000 Arbeitsplätze in Parndorf und stellt damit einen großen Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde dar. Aus der Kommunalsteuer hat Parndorf Einnahmen von fünfeinhalb Millionen Euro im Jahr, sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs (Liste Parndorf).

„Das ist natürlich ein riesiger Betrag. Viele sagen, dass Parndorf reich ist und sich alles leisten kann. Ja, wir konnten tatsächlich über viele Jahre einiges tun, was andere Gemeinden nicht tun konnten. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch entsprechende Ausgaben“, so Kovacs.

Verkehr als große Herausforderung

Das Outlet Center stellt die Ortsbevölkerung aber auch vor Herausforderungen – vor allem, was den Verkehr betrifft. Trotz eigener Autobahnabfahrt für das Shopping Center, würden nach wie vor viele den Weg durch die Gemeinde wählen, beklagen Einwohnerinnen und Einwohner. „Das größte Problem ist, dass gerade die Besucher aus der Slowakei nicht die Autobahn nehmen, die ideal wäre, sondern durch die Ortschaft durchfahren. Das haben wir nicht in der Hand. Die sparen sich die Vignette. Das ist sicher das entscheidende Problem. Alles andere haben wir relativ gut im Griff, glaube ich“, so Bürgermeister Kovacs.

Auch die öffentliche Verkehrsanbindung wurde ausgebaut, seit eineinhalb Jahren fährt ein eigener Bus vom Parndorfer Bahnhof direkt zum Outlet-Center. „Da muss man sagen, dass jetzt die letzten Zahlen mit 2.000 Personen und Gästen pro Woche schon ein ganz tolles Signal sind, auch wirklich auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Ich glaube, in diese Richtung muss es weitergehen“, sagt Mario Schwann, General Manager des Designer Outlet Parndorf.

Auswirkungen auf Betriebe im Ort

Im Ort selbst gibt es nur noch wenige Betriebe. Die Familie Ladich betreibt etwa ein Gasthaus und ein Steak-Lokal. Gastronom Laurenc Ladich sieht dennoch einen positiven Effekt des Outlet Centers auf sein eigenes Geschäft: „Der Mitbewerber belebt das Geschäft. Je größer das Outlet Center wird und je mehr es dort gibt, desto mehr Menschen kommen in die Region und davon profitieren wir dann indirekt auch. Viele Besucher des Outlet Centers kommen natürlich nach dem Shopping-Trubel zu uns und das freut uns natürlich“.

In der örtlichen Bäckerei sieht das der Bäcker Roman Gettinger etwas anders. „Das Personal, das in der Früh zum Teil einkaufen kommt, von dem haben wir natürlich etwas. Aber ansonsten hat man im Ortsgebiet kaum etwas davon“, so Gettinger. Untertags kaufen hier vor allem Einheimische ein, oder Leute aus dem benachbarten Neudorf.