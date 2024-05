Feriencamp für ukrainische Halbwaisen

Täglich steigt wegen der Kampfhandlungen in der Ukraine die Zahl der Halb- und Vollwaisen. In Ushgorod versucht die örtliche Caritas das Leid der Kinder zu lindern. So werden für die Kleinen Spieltage organisiert. Volksschüler können Mal- und Bastelherapien in Anspruch nehmen und die für Älteren gibt es Gratisnachhilfe. Hilfe dabei gibt es immer wieder von Pfarrer Kroiss und seinem Team des Seelsorgeraums an der Leitha. Auch heuer gibt es wieder eine Ferienaktion für Jugendliche. Zum einen, um den Kindern möglichst unbeschwerte Wochen zu ermöglichen und andererseits um die Mütter zu unterstützen, sagte Kroiss.

ORF

Freizeitangebote und Deutschkurse

Für die Unterbringung der Kinder sorgt die Gemeinde Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See), so Bürgermeister Franz Werdenich (ÖVP). „Ich versuche, das Projekt so zu unterstützen, dass ich die Kinder aus der Ukraine in den Ferien zu uns hole, damit sie auch etwas anderes sehen, als das, was sie zu Hause in der Ukraine vorfinden. Sie seien ja alle direkt betroffen“, so Werdenich. Geplant ist, dass rund 30 Kinder und Jugendliche heuer mehrere Wochen im Burgenland bleiben. Neben diversen Freizeitangeboten stehen intensive Deutschkurse auf dem Programm.

„Burgenland heute“-Gespräch mit Pfarrer Kroiss

Es sei immer gut, wenn man eine zusätzliche Sprache spreche, aber in erster Linie ginge es darum, dass Freundschaften aufgebaut würden, sagte Kroiss am Samstagabend im „Burgenland heute“-Gespräch: „Unsere Jugendlichen aus dem Seelsorgeraum sollen mit diesen 14-, 15-Jährigen Kontakte knüpfen und ich hoffe, dass diese Kontakte dann über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, weil dadurch Hoffnung auch geschenkt wird und irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein.“