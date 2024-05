Gunners verpassen erste Chance aufs Finale

Oberwart musste auch in Spiel drei auf den verletzten Spielmacher Munis Tutu verzichten. Edi Patekar, zuletzt noch erkrankt, war wieder zurück im Kader. Die Gunners liefen von Anfang an im Lions Dome einen Rückstand hinterher. Nach Viertel eins betrug der Rückstand sieben Punkte, zur Halbzeit hatte Traiskirchen bereits 16 Punkte Vorsprung.

Noch deutlicher entwickelte sich das Spiel nach der Halbzeitpause. Die Gunners zeigten sich vor allem in der Defensive zu fehleranfällig. Die Lions dominierten den Rebound, trafen von außen nach Belieben und ließen die Gunners nicht mehr ins Spiel kommen. Mit einem deutlichen und verdienten 97:70-Heimsieg erzwang Traiskirchen ein viertes Spiel und verkürzte in der Serie auf 1:2.

Nächste Chance am Sonntag mit Heimvorteil

„Wir haben im taktischen Bereich etwas versucht. Sie von außen werfen zu lassen, ist nicht aufgegangen. Am Sonntag braucht es mehr Intensität“, resümierte Oberwart-Spieler Florian Köppel. „Wir werden das Spiel analysieren und zu Hause eine Antwort geben“, ergänzte Gunners-Coach Horst Leitner. Die Nächste Chance in die Finalserie einzuziehen, bietet sich den Burgenländern bereits am Sonntag mit Heimvorteil in der Oberwarter Sporthalle.