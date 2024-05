Arztsuche in Güssing: Zurück zum Start

Eigentlich sind für den Bezirksvorort Güssing drei Stellen für Allgemeinmediziner vorgesehen. Einer der Ärzte ist jedoch seit wenigen Jahren in Pension. Nach intensiven Verhandlungen in den vergangenen Wochen mit einer Ärztin sei diese leider wieder abgesprungen, bedauert der Güssinger Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ).

Ärztemangel: Knor sieht „Systemversagen“

Die Gemeinde hat der Medizinerin Förderungen in der Höhe von 320.000 Euro zugesagt – Geld von der Stadtgemeinde, vom Land und vom Bund. Und dennoch hat die Ärztin ihre Bewerbung zurückgezogen, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es heißt. Für Bürgermeister Knor liegt hier ein Systemversagen vor – der Bund komme seiner Aufgabe zur ärztlichen Grundversorgung nicht nach – wie könne es sonst sein, dass Businesspläne bei einer Praxisgründung eine so bedeutende Rolle spielen.

„Irgendwann müsste sich jetzt der Bund, als Zuständiger, etwas überlegen, weil diese Problematik mit den praktischen Ärzten haben wir nicht nur im Südburgenland, sondern in anderen Regionen auch“, so Knor – mehr dazu in Unmut über Ärztemangel im Südburgenland. Die Suche nach einem Allgemeinmediziner in Güssing geht also weiter. Die Stelle wird wohl neu ausgeschrieben werden.