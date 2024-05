Sport

Gunners nach Krimi vor Finaleinzug

Den Oberwart Gunners gelang in Spiel zwei der Halbfinalserie gegen Traiskirchen der nächste Schritt Richtung Finale der Basketball Superliga. Nach dem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende setzten sich die Oberwarter vor heimischer Kulisse mit 67:66 durch und könnten bereits am Donnerstag in Traiskirchen den Finaleinzug schaffen.