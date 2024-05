Raiffeisen: 2023 erfolgreich trotz schwieriger Lage

Die Raiffeisenbankengruppe Burgenland hat knapp 247.500 Kundinnen und Kunden und betreibt 81 Filialen, dazu kommen noch fünf Standorte ohne Personal. Für das Vorjahr weist die Gruppe einen Jahresüberschuss von 57,1 Millionen Euro aus. Sparen sei für die Burgenländerinnen und Burgenländer wieder attraktiver geworden, so der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland, Rudolf Könighofer: „Das Einlagengeschäft hat noch zugenommen, trotz unseres hohen Marktanteils haben wir jetzt 6 Milliarden Euro Kundengelder in der Verwaltung. Das heißt, dass Kundinnen und Kunden in unsicheren Zeiten auf bewährte Partner setzen.“

ORF

Finanzierungen zurückgegangen

Die Finanzierungen sind dagegen leicht von fünf Milliarden Euro auf 4,9 Milliarden Euro gesunken. Man merke eine gewisse Zurückhaltung bei den Firmenkunden zu investieren und die Verschärfung bei den Kreditregeln im Wohnbaubereich für Private, so Könighofer. Die Bilanzsumme für die Raiffeisenlandesbank Burgenland beträgt 4,5 Milliarden Euro, so Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger: „Das ist etwas weniger als im Vorjahr, aber nicht deshalb, weil wir unser Kundengeschäft zurückgefahren wären, sondern weil wir Zentralbankgelder sehr stark aus der Veranlagung zurückgenommen haben.“

RLB: „Wir wollen in der Fläche bleiben“

Auch in der Landesbank sind die Kundeneinlagen gestiegen und die Kredite leicht gesunken. Die Raiffeisenlandesbank hat ihr Betriebsergebnis im Vergleich zu 2022 mit 43,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Gründe dafür seien unter anderen die Steigerung des Nettozinsertrags und die Ausschüttung der Raiffeisen Bank International, so Fugger.

Die RLB ist im Burgenland mit 86 Bankstellen, fünf davon nur mit Selbstbedienung, vertreten. Zwar würde es die eine oder andere Schließung oder Zusammenlegung geben, aber: „Wir wollen in der Fläche bleiben“, versicherte Könighofer. „Trotz der Digitalisierung setzen wir auf Kundenberatung und Bankstellen.“

Die geopolitische Lage erschwere die Prognose für die kommenden Geschäftsjahre. „Die Situation wird herausfordernd bleiben“, meinte Fugger. Was den hohen Leitzinssatz betrifft, sei aber davon auszugehen, dass dieser am Höhepunkt angekommen ist.