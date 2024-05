Segel-WM spannend für Burgenländer

Tanja Frank hat mit ihrem oberösterreichischen Partner Lukas Haberl im Vorjahr den Olympia-Quotenplatz geholt. Die beiden sind Favoriten auf den Startplatz. Die Bedingungen zu Beginn der WM-Regatta liegen Frank und Haberl aber nicht so gut, so Frank: „Wir haben die ersten zwei Tage relativ windig angesagt, was nicht gerade unsere Stärke ist, dadurch dass wir ein sehr leichtes Team sind – aber wir haben das ja im letzten Trainingslager trainiert.“

Damit ergibt sich auch eine Chance für das Neusiedler Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling. Die beiden haben in den vergangenen Wettkämpfen ähnlich starke Leistungen erbracht wie Frank und Haberl. Jetzt gilt es bei der WM einen guten Start hinzulegen.

„Wir nehmen uns vor, gut in die Regatta zu starten, es ist gerade für die ersten zwei Tage ziemlich guter Wind angesagt, da ist unser Ziel zunächst mal solide Ergebnisse einzusegeln“, erklärt Farese. Das Teilnehmerfeld bei der WM ist groß. Deshalb wird vorerst in zwei Qualifikationsgruppen gesegelt. Der Weltmeister – und damit auch Österreichs Olympia-Teilnehmer in dieser Klasse – steht dann am Sonntag fest.