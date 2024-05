Höhere Erkennungsrate dank Dickdarmkrebs-Screening

Der Ablauf des Dickdarmkrebs-Screenings im Burgenland ist klar geregelt: Die Gemeinden senden allen 40- bis 80-jährigen Bewohnerinnen und Bewohnern einmal im Jahr ein Teströhrchen für eine Stuhlprobe und ein Begleitschreiben zu. Die Probe kann dann beim Hausarzt oder auf der Gemeinde abgegeben und wird anschließend ausgewertet. Wird Blut im Stuhl gefunden, empfiehlt der Hausarzt eine Darmspiegelung.

ORF

Daten von 25.000 Personen verglichen

Diese geregelte Methode der Früherkennung ist laut der Studie von Andrea Gsur vom Krebsforschungszentrum der MedUni Wien und ihren Co-Autoren erfolgreicher als Darmspiegelungen, die mehr oder weniger zufällig passieren – also ohne Einladung, auf Rat des Arztes oder einfach weil sich der Einzelne dafür entscheidet.

Für die Studie wurden die Daten von 25.000 Personen verglichen. In der Gruppe, die über das offizielle Dickdarmkrebs-Screening zur Darmspiegelung kam, gibt es eine Erkennungsrate von 1,34 Prozent.

In der Gruppe der Burgenländer, die über andere Wege zur Koloskopie kamen, beträgt die Karzinom-Erkennungsrate dagegen nur 0,54 Prozent. Die Ergebnisse sprächen eindeutig für die Teilnahme an einem geregelten Screeningprogramm auf Einladung, so die Schlussfolgerung der Wissenschafter.