Hornstein: Glasfasertapeten-Werk sperrt zu

Bereits seit 2005 ist der französische Industriekonzern Saint Gobain Adfords in Hornstein tätig. Das börsenotierte Unternehmen ist auf die Herstellung von Glasfasertapeten spezialisiert. Die Produkte sind in mehr als 60 verschiedenen Mustern erhältlich. Mit Ende Juni wird das Werk geschlossen, bestätigt auch der Bürgermeister von Hornstein Christoph Wolf (ÖVP).

Davon betroffen sind 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige wenige werden im Konzern verbleiben, der Großteil muss sich einen neuen Job suchen. Für sie wurde ein Sozialplan erstellt, heißt es aus dem Unternehmen. Das heißt, ihnen wird bei der Arbeitssuche geholfen.

Betriebsgelände wird verkauft

Der Grund für die Schließung des Werks sei die schlechte Baukonjunktur im In- und speziell im Ausland. Saint Gobain in Hornstein produziert vor allem für den Export. Ein Teil der Produktion werde nach der Schließung in Hornstein in das Stammwerk nach Tschechien verlagert. Das Betriebsgelände im Burgenland werde verkauft.