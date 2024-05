Politik

Renaturierung: Land lehnt EU-Gesetz weiterhin ab

Österreichs Bundesländer, auch das Burgenland, verweigern weiterhin die Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz. Anfang der Woche haben 170 Wissenschafter in einem offenen Brief dringend an die Bundesländer appelliert, dem Gesetz doch zuzustimmen, allerdings ohne Erfolg.