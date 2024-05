Ausstellung thematisiert Briefbombenterror

Insgesamt wurden in den 1990er Jahren 25 Briefbomben verschickt und drei Sprengfallen gelegt. Durch die Verbrechensserie wurden vier Menschen ermordet und dreizehn zum Teil schwer verletzt. In der Ausstellung kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort, darunter auch die Burgenlandkroatin Terezija Stoisits. „Ich habe die Ereignisse sehr intensiv wahrgenommen. Vor allem auch deshalb, weil auch an mich eine Briefbombe gerichtet war, die mich aber Gott sei Dank nicht erreicht hat“, so Stoisits.

Erinnerung an Ängste

Die Ausstellung erinnert nicht nur an die Schrecken des rechtsextremen Terrors, sondern auch an die Angst, die Österreichs Minderheiten jahrelang begleitet hat. „Das Attentat war natürlich eine Wiederkehr davon, dass man sagt, jetzt hat man es wieder auf die Roma abgesehen. Das Unbekannte war da“, so Andreas Sarközi, Geschäftsführer des Kulturvereins österreichischer Roma.

Die Ausstellung geht auch der Frage nach, inwiefern die Ereignisse von damals heute im Bewusstsein der Menschen verankert sind, erklärt die Kuratorin Cornelia Kogoj. „Warum ist ein Terror, der jetzt ein bisschen mehr als dreißig Jahre her ist, überhaupt nicht präsent in der öffentlichen Wahrnehmung?“, so Kogoj.

Die Ausstellung im Volkskundemuseum ist bis August zu sehen. Danach wird sie in Klagenfurt und Anfang 2025 im OHO in Oberwart gezeigt.