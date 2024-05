„Woche der Familie“ will ein Lächeln schenken

Wie geht man innerhalb einer Familie damit um, wenn Bruder oder Schwester dazukommen, wie gelingt der Umstieg vom Kindergarten in die Schule oder welche Steuertipps gibt es für Familien? Zu diesen Fragen werden in der „Woche der Familie“ etwa Workshops und Infotage abgehalten. Aber auch Familienfeste sind geplant.

Hinter der „Woche der Familie“ steht die „Allianz für Familien“, ein Zusammenschluss von 14 Organisationen. Die Allianz setzt sich für die Stärkung der Familie ein. Heuer will man „Familien ein Lächeln schenken“ – so das Motto. In herausfordernden Zeiten sei die Familie eine wichtige Quelle von Sicherheit und Geborgenheit, sagt Familienlandesrätin Daniela Winkler. Den Vorsitz hat heuer der Katholische Familienverband. Er feiert dieses Jahr sein 70-Jahr-Jubiläum. Die Hauptveranstaltung findet am 7. Mai im Gymnasium Wolfgarten statt.