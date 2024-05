Fußball: Siegendorf glücklich im Cup-Finale

1200 Zuschauer sind bei diesem Cup-Schlager dabei. Das Auswärtsteam hat dabei das bessere Ende für sich. Lukas Secco bringt Siegendorf vor der pause in Führung. Alois Höller gleicht 20 Minuten vor der Ende zum 1:1 aus. Im Elfmeterschießen hat Siegendorf gegen die Mattersburger das bessere Ende für sich. Matthias Müller vergibt den entscheidenden Elfmeter beim MSV 2020. Siegendorf.

"Wenn man sich das Spiel anschaut, hatten wir sehr gute Chancen. Das tut weh. Wir haben es bis zum Elfmeterschießen gebracht, leider nicht schon früher, sagt Siegendorf-Trainer Nikolaus Schilhan.

ORF

Unglückliche Niederlage

MSV Trainer Josef Kühbauer macht seiner Mannschaft keine Vorwürfe.

„Wir haben das Herz am Platz gelassen. Wir haben super gespielt. Am Ende muss ich Siegendorf gratulieren“, so Josef Kühbauer.

Damit hat sich in diesem Duell das favorisierte Team knapp durchgesetzt. Wer der Finalgegner Siegendorfs wird, steht am 20. Mai fest, Da trifft der SK Pama auf den ASV Draßburg.