Surfen für alle beim Surf Opening

Statt den spektakulären Kunststücken der Surf-Elite zuzusehen, können ambitionierte Surfer sich im Rahmen des Surf Openings selbst im Rahmen des Formats „Racer of the day“ messen. Auf einem Slalomkurs treten Hobbysurfer gegeneinander an. Ein ähnliches Format gibt es auch beim Foiling, wo die Surfer mit einem Tragflügel am Bord, über dem Wasser schweben.

Die Surfwettkämpfe finden Samstag und Sonntag statt. Schon ab dem 1. Mai können sich Besucher bei der „Spray of the day“-Challenge versuchen. Mit einer Seilwinde werden die Surfer über den See gezogen und sollen das Wasser möglichst spektakulär spritzen lassen.

ORF

Beach Volleyballer in Neusiedl

Außerdem haben Besucher die Möglichkeit, Stand Up Paddles auszuprobieren, an einem Beach Volleyball Camp teilzunehmen oder sich beim Fußball Darts zu versuchen. Ganz ohne Leistungssport findet das Surf Opening aber nicht statt. Die österreichischen Beach Volleyball Pro Tour gastiert zum Auftakt ihrer Saison ab Freitag in Neusiedl.