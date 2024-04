Neue Geschäftsführung für Gästehäuser Burgenland

Snurer verfüge aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit über viel Wirtschaftskompetenz und Erfahrung in der Führung eines Internats- und Beherbergungsbetriebs, erklärten die Holding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker und Gerald Goger. Mit Glavanics und Snurer seien die besten Voraussetzungen für die wirtschaftliche und organisatorische Weiterentwicklung der Gästehäuser und Küche Burgenland GmbH geschaffen, hießt es in einer Aussendung der Landesholding Burgenland.

Snurer ist seit 2009 in der Fußballakademie Burgenland als Geschäftsführer tätig. Die Fußballakademie soll noch im ersten Halbjahr dieses Jahres mit der Sport Burgenland GmbH verschmolzen werden. Bis dahin bleibt der 45-Jährige in seiner Funktion. Anton Beretzki, Geschäftsführer der Sport Burgenland GmbH, wird nach der Änderung in der Gesellschafterstruktur auch die Leitung der Fußballakademie übernehmen.

Doppelspitze mit Klaus Glavanics

Klaus Glavanics wurde bereits im März als Geschäftsführer der Gästehäuser und Küche Burgenland GmbH bekannt gegeben. Der 51-Jährige war 25 Jahre als selbstständiger Unternehmer in der Gastronomie tätig.

Privat/Fußballakademie Burgenland

Glavanics und Snurer lösen Andreas Kabela und Armin Schwartz-Just ab. Kabela war seit Juli 2022 Geschäftsführer und stelle sich einer neuen beruflichen Herausforderung. Schwartz-Just, dessen Vertrag Mitte April auslaufe, orientiere sich neu und habe sich nicht erneut beworben, hieß es von der Landesholdiung.

Die Gästehäuser Burgenland wurden im September 2023 mit den Küchen Burgenland fusioniert. Die GmbH ist für den Betrieb der Internate des Landes Burgenland zuständig und versorgt diese mit Essen. Auch pädagogische Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen werden beliefert.