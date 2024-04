HTL Eisenstadt baut auf Sportstars von morgen

Das neue Angebot der HTL Eisenstadt richte sich an junge Menschen in ganz Österreich, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei der Präsentation: „Es ist wirklich etwas Einzigartiges.“ Das liegt auch daran, weil HTL und Leichtathletik-Arena nur wenige Gehminuten voneinander entfernt liegen.

Ehrgeizige Ziele

Eine fundierte technische Ausbildung in der HTL ist der Grundstock des neuen Schwerpunkts, dazu komme nun die Möglichkeit, sich an modernsten Trainingsstätten im Sport intensiv weiterzuentwickeln, erklärte HTL-Direktor Thomas Schober. Die Latte liege hoch, man schiele in Richtung Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. „Vielleicht gelingt es uns“, so Schober.

Hürdenspezialist Niklas Strohmayr-Dangl ist mehrfacher Staatsmeister, EM-Teilnehmer und ehemaliger HTL-Schüler. Er ist eine Art Modell-Athlet. Man sehe, dass man zur europäischen und zur Weltspitze kommen könne, wenn nur alle Kräfte zusammenwirken würden, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Der Leistungssport-Schwerpunkt an der HTL Eisenstadt soll weitere erfolgreiche Athletinnen und Athleten hervorbringen. Für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten soll es ab dem Schuljahr 2025/26 fünf bis zwölf Plätze geben.

Ausgewogenheit als wichtiges Prinzip

Den Verantwortlichen ist wichtig, dass es Ausgewogenheit zwischen Ausbildung, Training und Erholung gibt. Das sei ein wesentlicher Punkt des Konzepts, erklärte Rolf Meixner, Präsident des Leichtathletik-Verbands Burgenland und HTL-Lehrer. Man wolle den Schülerinnen und Schülern Zeitfenster bauen, wo sie, wenn sie einmal am Tag trainierten, um 17.00 Uhr nachhause kämen und mit Schule und Sport fertig seien. „Sie werden nur dreimal am Nachmittag Schule oder Training haben. Ja, das geht, wenn man es vernünftig macht und gut aufeinander abstimmt“, so Meixner.

Auch Kooperationen mit Sportartikelherstellern sind geplant. Die Anmeldung für den Sport-Schwerpunkt startet im Herbst. Für Eisenstadt, das sich als Bildungs- und Sportstadt sehe, sei der neue Schul-Schwerpunkt ein extrem wichtiges Projekt, betonte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).