Muslime begehen Ramadan im Burgenland

Im Burgenland leben derzeit rund 6.400 Muslime. „Wir sind eine wachsende Gemeinschaft und da stellt sich natürlich die Nachfrage nach mehreren Moscheen im Burgenland“, sagt die Vorsitzende der islamischen Religionsgemeinde Burgenland, Arefe Yildiz. Derzeit gibt es im Burgenland zwei Moscheen. Eine in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) und seit kurzem auch eine in Oberpullendorf.

Arefe Yildiz im Interview Die Vorsitzende der islamischen Religionsgemeinde Burgenland, Arefe Yildiz, im Interview mit Philip Dirnbeck.

Ihren Fastenmonat halten Muslime alle 320 Tage ab, weshalb Ramadan immer zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, heuer von 10. März bis 9. April. Gläubige dürfen dabei von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und auch nichts trinken. Ihr selbst falle das Faste „überhaupt nicht schwer“, sagt Yildiz im Interview mit ORF Burgenland-Redakteur Philip Dirnbeck. „Man gewöhnt sich daran, nach einigen Tagen stellt sich der Körper um“, so Yildiz.