Fußball-Regionalliga: Draßburg schlägt Neusiedl

Der ASV Draßburg kommt in der Liga langsam in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Michael Porics feierte gegen Neusiedl den zweiten Sieg in Serie. Matchwinner war Niklas Lang, der alle drei Draßburg-Tore erzielt.

ORF

Die Draßburger sind weiter 15. und Vorletzter, aktuell aber nur mehr vier Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Neusiedl ist Elfter.

Wichtige Punkte auch für Oberwart

Die SV Oberwart setzte sich 3:1 beim Tabellen-Zweiten Kremser SC durch. Neuzugang Rajko Rep, Thomas Herklotz und Lukas Zapfel schossen die Tore. Für Rep war es das erste Pflichtspieltor im Trikot der Oberwarter.

SVO/Attila Farkas

Oberwart liegt auf Platz 13. Das Plus auf die Abstiegsränge beträgt vorerst vier Punkte.

Burgenlandliga: Parndorf gewinnt

In der Burgenlandliga hat Parndorf durch ein 2:0 gegen Halbturn den Rückstand auf Tabellenführer Siegendorf auf einen Punkt verringert. Siegendorf ist an diesem Wochenende spielfrei. Leithaprodersdorf kam gegen Deutschtkreutz über ein 1:1 nicht hinaus.

Im Abstiegskampf feierte Marz einen wichtigen 2:1 Sieg gegen Rudersdorf.

Pinkafeld und Bad Sauerbrunn konnten klare Heimsiege einfahren. Pinkafeld schlug Schattendorf 4:1, Bad Sauerbrunn setzte sich gegen die Spielgemeinschaft Edelserpentin 4:0 durch.

Heute folgen zwei Partien der 19. Runde:

Horitschon – St. Margarethen

Klingenbach – Kohfidisch