Soziales

PV-Anlage für Waisenheim in Uganda

Der Gründer des Dorfmuseums in Mönchhof, Beppo Haubenwallner, arbeitet seit Jahren beim Aufbau eines Waisenheims in Uganda mit. Unterstützt wird das Sozialprojekt in Afrika nun vom burgenländischen Energieversorger Püspök, der für das Heim eine PV-Anlage finanziert.