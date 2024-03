Ehemaliger ORF-Chef Podgorski gestorben

Im Zuge seiner vierjährigen Amtszeit als ORF-Generalintendant ab 1986 trieb Podgorski etwa die TV-Regionalisierung voran und zeichnete für „Bundesland heute“ ebenso verantwortlich wie für die Etablierung der Volksgruppensendungen. Die erfolgreiche Reihe „Universum“ geht ebenfalls auf ihn zurück.

Podgorski sah Burgenland als „eine große Heimat“

Das Burgenland bezeichnete die Fernsehlegende in einem Interview von 2017 als „eine große Heimat von mir“. „Ich bin ein Weintrinker und ich habe viele Freunde hier. Ich schätze das Burgenland, weil es hier noch Platz gibt“, so Podgorski damals bei einem Besuch im ORF-Landesstudio – mehr dazu in Podgorski: Anekdoten vom TV-Pionier. Er wirkte auch an einer Produktion der Seefestspiele Mörbisch mit. Der engagierte Sportflieger setzte sich in den 1990er-Jahren – letztendlich erfolglos – für den Erhalt des Sportflugplatzes in Trausdorf ein.

Doskozil: Podgorski gab Burgenländern mediale Stimme

Mit Teddy Podgorski verliere das Fernsehen einen Pionier, das Burgenland verliere einen seiner glühendsten Fans, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer Reaktion auf den Tod des 88-Jährigen. Podgorski habe als ORF-Generalintendant die österreichische, besonders aber auch die burgenländische Fernseh- und Kulturlandschaft geformt, in dem er Sendungen wie „Burgenland heute“ oder den Volksgruppensendungen auf die Welt half und damit den Volksgruppen und allen Burgenländerinnen und Burgenländern eine mediale Stimme gegeben habe, so Doskozil, der Podgorskis Angehörigen seine Anteilnahme aussprach.