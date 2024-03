Rekordteilnahme bei „We are heroes“

Insgesamt sind mehr als 2.200 Kinder und Jugendliche in den Blaulichtorganisationen des Burgenlandes aktiv, der Großteil davon – rund 2.000 – engagieren sich in der Feuerwehrjugend. Um ihnen für ihr Engagement zu danken, hat Dorner die Aktion „We are heroes“ ins Leben gerufen. Im Vorjahr gab es die Anerkennung in Form von Gratis-Eintritten in die Sonnentherme Lutzmannsburg.

Aktion wird fortgeführt

694 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind von August bis Dezember der Einladung gefolgt. Das sei neuer Rekord, heißt es. Bei der ersten Veranstaltung 2021 waren es 177, 2022 dann schon 328 junge Blaulichtheldinnen und -helden. Aufgrund des großen Erfolges wird die Aktion heuer weitergeführt, kündigt Dorner an, Details dazu werden noch bekannt gegeben.