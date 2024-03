2024 im Burgenland „Jahr der Demokratie“

Mehr Menschen auf die Demokratie aufmerksam machen und mehr Menschen in den Landtag bringen. Das sind die Ziele von Landtagspräsident Hergovich. Er wolle den Landtag verstärkt öffnen und alle Burgenländerinnen und Burgenländer einladen, ihn zu besuchen. Die Landtagsführungen wurden neu konzipiert und über ein neues Online-Buchungstool können zusätzlich zu den Führungen auch kulturelle Angebote in Anspruch genommen werden. Ziel sei es, dass heuer zwischen 4.000 und 5.000 Menschen den Landtag besuchen. Im Vorjahr waren es rund 2.000.

„Demokratie nicht selbstverständlich“

Ihm sei es wichtig deutlich zu machen, dass mit der Demokratie auch wichtige Freiheiten verbunden seien, wie etwa Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, und dass diese Freiheiten mit Blick auf andere Länder nicht selbstverständlich seien, so Hergovich.

Passend dazu wird am 15. September, dem „Tag der Demokratie“ im Landhaus ein Tag der offenen Tür stattfinden. Landtag, Klubs und Regierungsmitglieder werden ihre Türen öffnen, „mit Leistungsschauen, mit Informationsständen für alle Förderungen beispielsweise, die das Land Burgenland anbietet, also es gibt hier ein buntes Rahmenprogramm“, so Hergovich.

ORF/Lukas Krenn

Fokus auf Jugend

Einen besonderen Fokus will der Landtagspräsident auf die Jugend legen. Das Format „Jugend im Landtag“, bei dem Schülerinnen und Schüler ins Landhaus kommen, soll ausgebaut werden. „Wir werden es größer anlegen. Wir werden auch das Thema Europäische Union hier ansprechen und darüber hinaus Social-Media-Kanäle für die Kommunikation hier künftig nutzen.“

Zusätzlich dazu soll es für Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der EU-Wahl eine Diskussionsveranstaltung geben. Mit 1. Juli übernimmt Hergovich für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Landtagspräsidentenkonferenz.