Akutordination als erste Anlaufstelle

Kurz vor 17.00 Uhr war Montagabend die Notfallaufnahme im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt voll – das zeigt ein Lokalaugenschein des ORF Burgenland. Patientinnen und Patienten kamen laufend und warteten vor der Anmeldung. Ein Patient, der wegen eines MRT gekommen war, benötigte alleine für die Anmeldung 20 Minuten. Auch einige Eltern waren mit ihren Babys vor Ort. Doch zwischen 20 und 30 Prozent dieser Patientinnen und Patienten, wären in der Akutordination vor dem Krankenhaus besser aufgehoben, meint Abteilungsvorstand Rudolf Berger.

Bei länger bestehenden Beschwerden oder Schmerzzuständen, Erkältungserkrankungen, grippalen Infekten, Durchfallerkrankungen aber auch komplizierten Harnwegsinfektionen, Fieber, Mückenstichen oder Zeckenbissen sollte man sich gut überlegen, ins Spital zu gehen, denn das würde die Spitalsambulanzen „verstopfen“, so Berger.

ORF

Viele Untersuchungsmöglichkeiten

Während die Patientinnen und Patienten oft Stunden im Warteraum der Notfallaufnahme im Krankenhaus verbringen, geht es in der Akutordination deutlich schneller. Einer Patientin, die mit Fieber kam, und einem weiteren Patienten, der Kreislaufbeschwerden hatte, konnte sofort geholfen werden. „Wir haben die Möglichkeit des EKGs, die Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt im Körper zu messen. Wir können Blutdruck und Blutzucker messen, wir können auch den Harn untersuchen. Also wir haben ein relativ großes Repertoire“, so Berger.

ORF

Obwohl im Februar rund 200 Patientinnen und Patienten die Akutordination in Eisenstadt besucht haben, wünschen sich Spitalsärztinnen und Ärzte, dass Patienten das Angebot noch besser annehmen.

Akutordinationen bei Spitälern

In Kittsee, Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing befinden sich die Akutordinationen neben oder in den Spitälern. Untersuchungs- und Stützpunktzimmer gibt es auch in den Stützpunkten des Roten Kreuzes in Mattersburg und Jennersdorf.

Im Bezirk Neusiedl befindet sich der Visitenarzt-Stützpunkt in Frauenkirchen, in der Landeshauptstadt am Rot-Kreuz-Stützpunkt, das ist allerdings keine Akutordination. In den Bezirken Mattersburg, Oberpullendorf und Jennersdorf gibt es eine Kombination aus Visitendienst und Akutordination, weil die Frequenz niedriger ist.