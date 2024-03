Baumwipfelweg Althodis wird saniert

Der Baumwipfelweg verläuft in 20 Metern Höhe und hat elf Aussichtstürme, von wo aus sich ein Rundblick über die Region Geschriebenstein eröffnet. Er hat zudem in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal, denn er ist barrierefrei. Der Weg kann mit dem Rollstuhl befahren werden und die Stationen sind in Blindenschrift beschriftet.

Morsches Holz

Das Holz, aus dem der Baumwipfelweg gebaut ist, zeigte aber schon Verschleißerscheinungen. Die Stützen seien relativ morsch, so der Obmann des Naturparks Geschriebenstein, Engelbert Kenyeri, deshalb musste der Weg gesperrt werden. „Ein Holzbauwerk ist natürlich durch die Witterung bedingt immer anfällig für Schäden. Aber wir wollen die im Sommer wieder betriebsbereit sein“, sagt Kenyeri. Die Renovierung kostet 100.000 Euro und wird vom Land Burgenland, dem Naturpark Geschriebenstein und der EU finanziert.