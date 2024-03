Interesse an Polizeidienst gestiegen

Unter den 54 Polizeischülern sind 35 Männer und 19 Frauen. Sie alle haben am 1. März ihre Ausbildung begonnen. Mit ihnen gibt es jetzt insgesamt sieben Klassen und 144 Polizeischülerinnen und -schüler im Burgenland. Landespolizeidirektor Martin Huber sprach von einem „historisch hohen Frauenanteil“, denn 34 Prozent, also 49 der 144 Polizeischüler sind Frauen.

Künftig 250 neue Polizistinnen und Polizisten

Darüber hinaus setzt die Polizei auf Weiterbildung: Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten, die bereits im Dienst seien, absolvierten eine neunmonatige Zusatzausbildung, hieß es von der Landespolizeidirektion. In Summe soll die burgenländische Polizei so in den nächsten Monaten und Jahren durch rund 250 Polizisten verstärkt werden.