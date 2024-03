Landesfeuerwehrtag in Oberwart

Die Feuerwehren würden für ein dichtes Sicherheitsnetz im Burgenland sorgen, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) beim Landesfeuerwehrtag, der im Rahmen der „Signal 112“, der Fachmesse für Feuerwehren und Rettung, stattfand – mehr dazu in Mehr als 130 Aussteller bei „Signal112“.

Dorner betonte, dass im Vorjahr 7,5 Millionen Euro für das Feuerwehrwesen im Burgenland an Förderungen ausgeschüttet worden seien und in den nächsten Jahren Rekordinvestitionen getätigt werden. Das sei auch notwendig, denn die Herausforderungen würden immer größer, was auch die große Zahl von mehr als 8.000 Einsätzen im vergangenen Jahr zeige. Die burgenländischen Feuerwehren zählen derzeit mehr als 18.000 Mitglieder.