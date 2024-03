Saisonstart für Jahrmärkte

Der Oculi-Markt in Eisenstadt ist sowas wie eine inoffizielle Eröffnung der Jahrmarktsaison. Im Burgenland gibt es 111 Betriebe, die das Marktfahrergewerbe ausüben. In 75 Marktgemeinden finden insgesamt 178 Jahrmärkte statt. „Die meisten Markthändler sind Kleinunternehmen, die von Einzelpersonen oder Familien über mehrere Generationen hinweg geführt werden“, so Melanie Eckhardt, von der Wirtschaftskammer Burgenland. Laut Eckhardt sind die Marktfahrer auch ein Wirtschaftsfaktor für das Burgenland. Die Wertschöpfung liege bei 138 Millionen Euro.

Kalender und App bieten Überblick

Einen Überblick über die Märkte im Land bietet ein Marktkalender im Taschenformat, der an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden kann. Zusätzliche Infos bietet die App „Märkteverzeichnis“ Österreich, wo gezielt, je nach Bundesland, Datum und Region nach Märkten gesucht werden kann. Die klassische Zeit für Jahrmärkte ist 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, aber auch alternative Zeiten werden beliebter, so gibt es seit zwei Jahren in Rust zusätzlich zwei Abendmärkte, wie etwa am 18. Juli von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr.