Pangl oder Kollar: Wer wird BFV-Präsident?

Erstmals seit 20 Jahren und das zweite Mal überhaupt seit 1945 rittern zwei Kandidaten um den BFV-Präsidenten-Posten. Georg Pangl, lange Jahre im ÖFB, für die Bundesliga und die UEFA tätig, setzt auf seine Erfahrung im Fußball-Geschäft.

„Ich habe 35 Jahre im Fußball arbeiten dürfen. Diese Erfahrung und dieses Wissen würde ich gern dem BFV und all den Vereinen im Burgenland weitergeben“, sagt Georg Pangl im Vorfeld der Wahl. Pangl hat bereits vor eineinhalb Jahren angekündigt, dass er BFV-Präsident werden möchte. Eines der Ziele des 58-Jährigen ist es, den BFV mehr als Servicestelle für die Klubs zu etablieren. „Ich bin ein Verfechter davon, dass wir alles Menschenmögliche tun müssen, um die bürokratischen Hürden sehr niedrig zu machen, um die Vereinsfunktionäre zu unterstützen“, formuliert Georg Pangl eines seiner Ziele.

Alfred Kollar: der Manager als Gegenkandidat

Kontrahent von Georg Pangl ist Alfred Kollar, Geschäftsführer der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Er will sich nach seiner Zeit als Präsident der ASKÖ Burgenland jetzt im Fußball engagieren. „In der Zeit als ASKÖ-Präsident habe ich festgestellt, dass es eine Sportart gibt, die mir ganz besonders am Herzen liegt, und das ist Fußball“, so Alfred Kollar zu den Motiven für seine Kandidatur.

Tanja Hofer

Kollar betonte vor der heutigen Wahl immer wieder den Stellenwert der Fußballklubs in den kleinen Gemeinden. „Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit und durch viele Gespräche in den Gemeinden gesehen, wie wichtig der Fußballverein in den Dörfern ist“, sagt Alfred Kollar.

Entscheidung auf der Hauptversammlung

Die BFV-Hauptversammlung beginnt um 10.00 Uhr. Neben dem Präsidentenposten werden auch der Rechtsmittelreferent, der Nachwuchsreferent und der Schriftführer in einer Kampfabstimmung ermittelt. Ein Ergebnis sollte um die Mittagszeit feststehen.

Wahlberechtigt sind alle aktiven Vereine sowie die Mitglieder des BFV-Vorstands. Der Sieger der Wahl tritt die Nachfolge von Günter Benkö an, der seit Herbst 2021 an der BFV-Spitze stand. Neben den Wahlberechtigten werden noch prominente Vertreter des ÖFB bei der Hauptversammlung erwartet, etwa Präsident Klaus Mitterdorfer und Sportdirektor Peter Schöttel.