BFV-Wahl: FC Südburgenland darf nicht wählen

Der FC Südburgenland ist der erfolgreichste burgenländische Verein im Frauenfußball. Dass der Verein nicht stimmberechtigt ist, geht auf einen Beschluss der Hauptversammlung vor vier Jahren zurück. Damals hat die Mehrheit der Vereine beschlossen, dass Klubs, die nicht im Burgenland an einer Meisterschaft im Erwachsenenbereich teilnehmen, kein Stimmrecht haben.

Juristisches Nachspiel wahrscheinlich

Die damalige Regelung hat einen Fall wie den des FC Südburgenland nicht mitbedacht. Die Südburgenländerinnen spielen in der 2. Bundesliga und mit dem zweiten Team in der steirischen Gebietsliga, da es im Burgenland keine eigene Liga gibt. In einer Stellungnahme seitend des BFV heißt es, dass der Vorstand aufgrund der gültigen Regelung keine Möglichkeit gesehen habe, einem Verein wie dem FC Südburgenland ein Stimmrecht zu gewähren.

Der Obmann des FC Südburgenland, Christian Marth hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. Man habe zwar eine Einladung, aber keine Delegiertenkarte bekommen und werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, so Marth. Er unterstellt dem Verband keine „böse Absicht“, sondern vermutet, dass der BFV, die Situation nicht „zu Ende“ gedacht hat. Das Stimmrecht im Eilverfahren zu erwirken, ist de facto unmöglich. Sollte die Wahl morgen, wie erwartet, knapp ausfallen, ist ein juristisches Nachspiel sehr wahrscheinlich.