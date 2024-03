Weltfrauentag: Mut zur Anzeige

Sechs Frauen sind innerhalb weniger Tage in Österreich im Februar ermordet worden. Die Frauenberatungsstelle in Oberwart machte das zum Anlass verstärkt mit Aktionen auf die Straße zu gehen und die Zivilbevölkerung zu sensibilisieren.

Mehr Beratungen

Man wolle auf der Straße Menschen dazu animieren, Zivilcourage zu zeigen, wenn sie in ihrer Umgebung Gewalt beobachten würden oder mitbekämen, so Michaela Fassl von der Frauenberatung in Oberwart. An der Aktion interessierte Frauen stellten ebenfalls Forderungen. Wichtig sei es, dass sich Frauen sofort melden würden, sagte eine Passantin. Eine andere forderte, mehr psychologische Betreuung für Männer.

Frauenberatung Oberwart

In Oberwart gibt es seit dem Jahr 2018 eine Männerberatungsstelle. Wichtig sei, dass man Betroffenen sage, dass es bestimmte Einrichtungen gäbe. „Es gibt das Gewaltschutzzentrum, es gibt die Männerberatung und es gibt die Frauenberatung“, so der Leiter der Männerberatung Robert Gamel. In Bezug auf die Femizide im vergangenen Jahr, hätten sich viele Frauen nicht an die Beratungsstellen gewandt. Im Burgenland steigen die Zahlen bei den Beratungen. Das hat wiederum mit der steigenden Anzahl der Annäherungs- und Betretungsverbote zu tun.