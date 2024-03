Nachhaltigkeit in Schulen ausgezeichnet

Bei den Projekten geht es um Müllvermeidung, aber auch um Gesundheitsförderung, Mikroplastik oder Luftverschmutzung. Schülerinnen und Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe sind dazu angehalten, sich im Unterricht mit dem Thema Ökologie auseinanderzusetzten, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ): „Das sind natürlich Themen, die sie in ganz vielen unterschiedlichen Fächern durchführen können und nicht unbedingt nur in einer Unterrichtseinheit oder Stunde.“

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren vom Erlernten, sondern auch die Gesellschaft profitiert, denn Kinder und Jugendliche sind wichtige Multiplikatoren, sagt die ÖKOLOG-Projektkoordinatorin Petra Mayer von der Bildungsdirektion: „Die Kinder tragen das hinaus, zu den Eltern, zu den Freunden. Es ist auch schon öfter passiert, dass sie mit den Rückmeldungen gekommen, dass Mama und Papa das nicht gewusst haben, und das sie wirklich was bewirken können“. Im Burgenland gibt es 63 ÖKOLOG-Schulen, österreichweit sind es 745.