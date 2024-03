Architektur Raum: „Wohnen am Land“ als Schwerpunkt

Es ist ein Thema, das uns alle betrifft: „Wohnen am Land“. Und das viele Fragen aufwirft: Wie sollen die Dörfer in Zukunft aussehen, wie wohnen wir im Alter und können wir uns das Wohnen noch leisten?

Der Architektur Raumburgenland möchte über das Thema „Wohnen am Land“ diskutieren, sagt Obfrau, Architektin Kristina Macherhammer: „Wohnen am Land bedeutet nicht nur Einfamilienhaus, weil Einfamilienhaus bedeutet Zersiedelung. Die Leute sollen dafür sensibilisiert werden, dass sie sehen, wie man Dorfstrukturen beleben und die Zentren wieder zum Leben erwecken kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage.“

Das ganze Jahr über veranstaltet der ARB Ausstellungen, Vorträge und Filmabende in der Architekturgalerie in der Fanny-Elssler-Gasse in Eisenstadt, bietet aber auch Workshops und Exkursionen im ganzen Land.