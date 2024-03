Gruber hört als Forschungskoordinator auf

Gruber wurde im Mai 2021 von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Forschungskoordinator des Landes vorgestellt – mehr dazu in Werner Gruber neuer Forschungskoordinator. Er werde sich künftig auf seine wissenschaftliche Tätigkeit an der Fakultät für Informatik der Universität Wien konzentrieren, so Gruber. Dem Burgenland stehe er weiterhin beratend zur Seite, hieß es in dem Statement.

Wie es mit der Funktion des Forschungskoordinators weitergeht, werde derzeit „grundlegend evaluiert“. Die weiteren Schritte werde das Land dann bekannt geben.