Burgenländerin ist Handelsgericht-Präsidentin

Insolvenzen in Milliardenhöhe, Schriftsätze mit über 14.000 Seiten und kein Ende in Sicht – über mangelnde Arbeit kann man sich am Wiener Handelsgericht aktuell nicht beklagen. Der erhöhte Arbeitsaufwand sei trotz gutem Zusammenspiel zwischen Insolvenzverwaltern und Richterschaft spürbar. „Wir haben auch aufgestockt. Derzeit kommen wir noch über die Runden. Die Hauptarbeit liegt bei den Insolvenzverwaltern, die bilden auch Teams, aber die Richter haben die Aufsicht“, erklärt Präsidentin Maria Wittmann-Tiwald. Richterinnen und Richter mit großen Verfahren seien aktuell schwer ausgelastet.

David Marousek

Rund 150 Personen, davon rund 60 Richterinnen und Richter, sind am Handelsgericht beschäftigt. Die Aufgaben der Präsidentin selbst sind verschieden. Ihre Tätigkeit besteht zu einem großen Teil aus Management, zum Teil ist sie in auch noch selbst als Richterin aktiv.

Frühes Engagement für Grundrechte und Entpolitisierung

Schon in den 2000er-Jahren engagierte sich Wittmann-Tiwald auch über ihren Beruf hinaus. Zum Beispiel im Jahr 2000 zur Entpolitisierung der Justiz oder im Jahr 2006 in der Fachgruppe Grundrechte der Richtervereinigung. „Es gab Anfang der 2000er-Jahre sehr viele Verurteilungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Österreich wegen Verletzung der Meinungsfreiheit und das hat uns, als junge Richterinnen und Richter, sehr gestört“, so die Burgenländerin.

„Moot Court“ mit Eisenstädter Beteiligung

Die Großpetersdorferin sieht es auch als Bildungsauftrag, die nächste Generation für juristische Berufe zu begeistern. Einmal jährlich veranstalten alle Jus-Handelsakademien einen „Moot Court“. Bei dieser Übungsverhandlung sollen juristische Genauigkeit, Präsentation und Verhandlungen trainiert werden. Am Freitag nahm Wittmann-Tiwald als Richterin bei dieser Übung teil. „Uns ist auch wichtig, dass wir als Gerichte zeigen, wie wir arbeiten, was ein Gericht ist, was ist Rechtssprechung. Wir sind die dritte Säule der Demokratie in einem Rechtsstaat“, erklärt die Präsidentin.

Mit dabei waren auch zwei Teams der Jus-HAK aus Eisenstadt. Die burgenländische Landeshauptstadt holte sich dabei die Plätze zwei und drei. Nur Wien war stärker. Dass die Präsidentin selbst teilnimmt, sei für Direktor Reinhard Gaul „absolut beeindruckend“. Es sei eine fantastische Wertschätzung und für Schülerinnen und Schüler eine Gelegenheit ihr Wissen und Können zur Schau zu stellen, die es nicht so schnell wieder geben wird.