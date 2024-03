Bobsport: Wiener mit erster Saison sehr zufrieden

Im letzten Durchgang der Weltmeisterschaft in Winterberg sprang Adam Wiener für den leicht angeschlagenen Lukas Zech im Bob von Pilot Jakob Mandelbauer als Anschieber ein. „Im dritten Lauf der WM hat sich unser vierter Mann im Bob eine kleine Zerrung zugezogen. Es wurde dann rasch beschlossen, dass ich einspringen soll“, erzählt Adam Wiener im Interview mit dem ORF Burgenland.

Der Bob mit Adam Wiener am Bord beendete die WM auf Rang 17. Es war der letzte Auftritt von Adam Wiener in der heurigen Bobsaison. Der Schreibersdorfer, der als Speerwurf-Staatsmeister schon in der Leichtathletik Karriere gemacht hat, zog eine positive Bilanz. „Dass es so gut läuft, das habe ich mir vor der Saison nicht erwartet“, so Wiener. „Ich habe fast alle Wettkämpfe bestreiten können. Platz zwei bei der Unter26-WM in Innsbruck war das Highlight“, so der Sportler.

Auch in Zukunft im Bobsport aktiv

Auf der Habenseite stehen außerdem noch einige Top-Zehn-Platzierungen im Europacup, die Platz drei in der Gesamtwertung gebracht haben. Nächstes Jahr möchte Adam Wiener dem Bobsport treu bleiben. „Die Vorbereitung im Sommer haben wir schon durchgeplant. Ich werde weiter beim Bob von Jakob Mandelbauer dabei sein“, sagt Wiener. Welche Wettkämpfe auf dem Programm stehen werden, ist noch offen. Fernziel ist jedenfalls die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026.

Zurück zur Leichtathletik

Nach Ende der Saison im Eiskanal steht für Wiener nun wieder das Leichtathletik-Training im Vordergrund. Das Speerwerfen trainierte er seit vergangenem Herbst nicht mehr. Trotzdem möchte er auch hier zumindest national erfolgreich sein. Welche Wettkämpfe er bestreiten wird, wird erst in den kommenden Wochen festgelegt.