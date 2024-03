PDC Next Gen Tour: Heimsieg und 9-Darter in Eisenstadt

Als einem der ersten Spieler überhaupt bei einem PDC-Turnier gelang Springer im Format „Double In – Double Out“ das perfekte Spiel. Im Viertelfinale beendete der 23-Jährige einen Spielabschnitt – im Darts „Leg“ genannt – mit nur neun Darts, also so schnell wie möglich. „Einmalig. Nimmt man natürlich mit, das gute Gefühl“, bilanzierte Springer. Noch euphorischer zeigte sich Alfred Söls, der Organisator der Turniere in Eisenstadt: „Wir haben heute etwas gesehen, das eigentlich nicht viele Menschen live sehen. Unglaublich!“

ORF

Tringler gewinnt zu Hause

Ganz oben standen am Ende aber andere. Am Samstag, dem ersten von zwei Turniertagen, setzte sich der Deutsche Kai Gotthardt durch. Am Sonntag holte der Wiener Patrick Tringler den Titel. Im Finale bezwang er „Neuner“-Werfer Springer mit 6:5 in Legs. „Das Heimturnier heimzubringen war ein Traum. Ich hatte Matchdarts gegen mich, konnte aber zum Schluss ein sehr gutes Leg spielen und den Sieg zum Glück nach Österreich zu holen“, so Tringler.

ORF

Für den 28-Jährigen war es nach dem Sieg zum Auftakt der Turnierserie im deutschen Hildesheim der bereits zweite Titel im Rahmen der Next Gen Tour. In der Preisgeldrangliste liegt Tringler damit nach vier von insgesamt 18 Turnieren in Führung – und die will er im Laufe der noch langen Saison auch nicht mehr hergeben: „Ich habe vor, dass ich die Tour als Nummer eins in der Rangliste beende“, sagte Tringler.

Next Gen Tour als Sprungbrett

Die neue Turnierserie der PDC wird heuer zum ersten Mal ausgetragen. Sie soll jungen Amateurspielern die Chance bieten, auf der Profitour des Weltverbands anzudocken. So winkt die Next Gen Tour etwa mit insgesamt 14 Tickets für die PDC Europe Super League, bei der dann um einen Platz bei der Weltmeisterschaft in London gespielt wird.

Vor allem geht es für die Teilnehmer auch darum, Erfahrung auf hohem Niveau zu sammeln. „Die Spieler haben die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, dass sie den Sprung ins Profileben wagen können“, so Turnierdirektor Leon Krampe von der PDC. Zweimal wird die Next Gen Tour heuer noch in Eisenstadt zu Gast sein. Zunächst Ende Juni, dann noch einmal im September zum Abschluss der Turnierserie.