Mehr als zwei Drittel auf Auto angewiesen

Obwohl das öffentliche Verkehrssystem im vergangenen Jahr im Burgenland ausgebaut wurde, sind laut der Umfrage nach wie vor 72 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer auf ein Auto angewiesen. Höher ist dieser Wert nur noch in Oberösterreich und Salzburg mit 75 Prozent. In Tirol und Vorarlberg sind die Wege offenbar teilweise kürzer und nur 54 Prozent nutzen das Automobil für das Tagesgeschäft. In Wien steigt die Abhängigkeit von 27 Prozent im Vorjahr auf aktuell 35 Prozent, so die Ergebnisse der Befragung.

Deutliche Unterschiede

Wenig überraschend sind es vor allem Menschen, die zur Arbeit oder Ausbildung pendeln, die mit einer großen Mehrheit von 87 Prozent angeben, voll und ganz auf ihrem fahrbaren Untersatz im Tagesgeschehen angewiesen zu sein. Das gilt ebenfalls für 90 Prozent derer, die eher oder überhaupt nicht gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Aber auch 50 Prozent der Befragten, die sehr gut an die Öffis angebunden sind, brauchen das Auto, um Familie und Job zu meistern. Familien und Junge nutzen häufiger ein Auto. In der jungen Bevölkerungsgruppe von 18-29 Jahren steht der Personenkraftwagen ebenfalls höher im Kurs. 72 Prozent setzen im Alltag auf das Auto, im Vorjahr gaben das laut der Studie nur 47 Prozent an.

Vor allem in Haushalten mit Kindern ist das Auto aktuell noch eines der wichtigsten Verkehrsmittel. In Mehrpersonenhaushalten geben 45 Prozent an, dass sie voll und ganz auf das Auto angewiesen sind. Bei Frauen verzeichnet die Umfrage eine Steigerung von 55 Prozent auf 68 Prozent, die im Alltag besonders vom Auto abhängig sind. Wobei 40 Prozent der Frauen sogar gänzlich auf das Auto im Tagesgeschehen angewiesen sind. In der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren geht es ebenfalls für die Hälfte nicht ohne das eigene Gefährt. Für die Trendstudie wurden im Februar 2024 500 österreichische Autobesitzerinnen und Autobesitzer im Alter zwischen 18 bis 69 Jahren online befragt.