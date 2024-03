Marillenblüte startet deutlich früher

Eigentlich sollten die ersten Marillen im Burgenland frühestens in zwei Wochen blühen. Aufgrund der hohen Temperaturen blühen die Marillen vielerorts aber bereits jetzt. Das sorgt für Sorgenfalten bei heimischen Marillenbauern, denn erst im vergangenen Jahr hat der Frost für Ernteausfälle gesorgt – mehr dazu in Bis zu 50 Prozent Ernteausfälle bei Marillen.

„Die Lage ist brenzlich“

Der Kittseer Marillenbauer Alexander Roszucky erinnert sich an den Frost im Vorjahr, er hat Anfang April begonnen den Frost zu beregnen. „Wir bewässern mit Regnern den Boden und durch die Erstarrung vom Wasser zum Eis wird Wärme freigesetzt und die Wärme nutzen wir, dass wir die Temperatur um ein bis zwei Grad erhöhen und damit vielleicht ein paar Blüten durchbringen“, so Roszucky. Die Ernte sei im Vorjahr bei manchen Sorten, etwa bei der Sorte „Goldrich“ dennoch ein Totalausfall gewesen, so der Marillenbauer, der einen Biobetrieb mit 4.500 Marillenbäumen betreibt.

In Kittsee stehen insgesamt etwa 35.000 Marillenbäume. Die Marillenbauern beobachten das Wetter mit Sorge. „Im Vorjahr hat die Marillenblüte eine Woche früher als normalerweise begonnen. Heuer sind es zwei Wochen. Die Lage ist brenzlich“, so Josef Maurovich vom Verein Kittseer Marille. Während in Kittsee die alte Sorte „Ungarische Beste“ noch nicht blüht, tut sie das im 80 Kiloemeter entfernten Wiesen. Heinz Nussbaumer hat in der Erdbeergemeinde Wiesen 200 Marillenbäume. Sorgen macht er sich vor allem um die junge Generation. „Es stellt sich schon die Frage, ob das Obst, von dem viele Bauern heute leben, die Zukunft ist“, so Nussbaumer, der überlegt, Olivenbäume zu pflanzen. Für den 68-Jährigen ist die Landwirtschaft ein Hobby. Für Marillenbauern, wie Alexander Roszuczky, die berufliche Existenz.