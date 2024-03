Wolfgang Böck über Wein und seine Auswirkungen

Vom Wein über das Trinken und die möglichen Auswirkungen spannte Wolfgang Böck einen vergnüglichen Bogen. Die Texte reichten von der Gegenwart bis ins 19. Jahrhundert zurück. Gelesen wurde für einen guten Zweck, der Benefizabend kommt zwei karitativen Projekten zugute.

Spenden werden geteilt

Die Spenden gehen an die MPS Gesellschaft für Kinder mit der seltenen Stoffwechselerkrankung MPS, die von Wolfgang Böck unterstützt wird und dem Projekt „KOMM Mit“, das der Rotary Club Eisenstadt vor 19 Jahren ins Leben rief. „Hier geht es darum, sozial schwache Familien, und insbesondere Kinder zu unterstützen. Wir haben jetzt eine Summe von circa 170.000 Euro in diesen 19 Jahren aufgestellt und an viele Kinder und Familien übermittelt“, so Michael Pölzleitner, Präsident des Rotary Club Eisenstadt.

Rund um den Wein

„Ich setze mich selbst seit mehr als 20 Jahren für die österreichische MPS Gesellschaft ein. Die Einnahmen der Lesung werden für beide karitativen Projekte genau aufgeteilt“, so Wolfgang Böck. Abgerundet wurde die vergnügliche Lesung „Rund um den Wein“ mit einer Weinverkostung.