Gunners: Playoff-Platz als großes Ziel

Der zweifache Meister kann aber noch über den Umweg der Qualifikationsrunde einen Playoff-Platz ergattern. Denn die zwei besten Vereine dieser Runde ziehen am Ende in die Meisterrunde ein. Das Negative hinter sich lassen und das Positive ins Visier nehmen. So lautet daher die Devise der Oberwart Gunners für die Qualifikationsrunde. Das klare Ziel ist das Erreichen der Playoffs.

ORF

Nur acht Siege in 22 Spielen

Nach dem Grunddurchgang spricht jedoch nur wenig dafür. Von bisher 22 Partien haben die Gunners nur acht gewonnen. „Ich glaube, dass wir große Probleme gehabt haben ins Spiel zu finden in der Saison. Zu Beginn gab es gleich ein, zwei Verletzungen und wir haben einfach keinen Rhythmus gefunden. Dann haben wir zwei, drei bessere Spiele gehabt, aber im Endeffekt mit einem extrem reduzierten Kader“, so Gunners-Trainer Horst Leitner. Nach einer Vielzahl von Verletzungen ist die Mannschaft jetzt aber wieder komplett und bereit für die Trendwende.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck

„Es hilft uns nicht, wenn wir an die Vergangenheit denken, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen gut trainieren und wir müssen Gas geben. Wenn wir als Mannschaft nicht daran glauben, dass wir es in die Playoffs schaffen, wer soll es dann sonst glauben?“, zeigt sich Sebastian Käferle optimistisch. Trainer Horst Leitner zollt seiner Mannschaft Respekt: „Bewundernswert finde ich, wie die Mannschaft bis jetzt darauf reagiert. Sie bleibt positiv, sie bleibt in der Energie dessen, was sie erreichen will und ich hoffe, dass man das jetzt auch sieht“.

Dragonz: „Hatten uns schon Schritt nach vorne erwartet“

Bei den Eisenstadt Dragonz laufen unterdessen die Vorbereitungen auf den Abstiegskampf. Eine Situation, die man aus der Vorsaison zwar kennt, heuer aber gerne vermieden hätte. „Es war uns klar, dass wir nicht gleich ganz oben angreifen werden, aber einen Schritt nach vorne hätten wir uns schon erwartet gehabt“, meint Trainer Felix Jambor.

Die Mannschaft sei aber bisher auch nicht gerade vom Glück verfolgt worden, sagt Spieler Valentin Pasterk. „Wir haben extremes Pech gehabt in dieser Saison mit Verletzungen, mit Spielern, die ausgefallen sind, wir haben ein paar Spiele unnötig verloren und hätten auf jeden Fall besser abschließen können“.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck ORF/Philip Dirnbeck

Bleiben die Dragonz unter den letzten zwei der Liga müssen sie in ein Entscheidungs-Duell gegen den Abstieg. Machen die Eisenstädter aber noch einen Platz gut, wäre der Klassenerhalt frühzeitig fixiert. „Wenn wir jetzt in diese letzten zehn Spielen, die ja innerhalb von fünf Wochen stattfinden, unsere Leistung bringen, dann können wir unser Ziel immer noch erreichen“, so Jambor. Mit den zehn Partien der Qualifikationsrunde stehen für Burgenlands Basketball-Superliga Teams entscheidende Wochen an.