Chronik

Femizide: Rechtliche Reformen gefordert

Sieben Femizide hat es heuer in Österreich bereits gegeben, sechs Frauen sind seit Freitag der Vorwoche getötet worden. Die Gewaltschutzzentren haben am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien unter anderem auch rechtliche Reformvorschläge zur besseren Gewaltprävention präsentiert.