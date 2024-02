Länder einig in Sachen Bodenstrategie

Dieser Forderung nach eine Begrenzung des Bodenverbrauchs von 2,5 Hektar pro Tag erteilten die Länder am Donnerstag eine klare Absage. Grundsätzlich geht es in der österreichischen Bodenstrategie vor allem um den Schutz von Grün- und Freiflächen, sowie um Maßnahmen gegen die Zersiedelung und Strategien für mehr Bewusstseinsbildung – mehr dazu in Bodenstrategie: Alleingang der Länder beschlossen.

Dorner betonte bei der Tagung in Linz die Vorreiterrolle des Burgenlandes in Sachen erneuerbare Energie. Er sieht Handlungsbedarf bei der Zersiedelung. „Hier haben wir unsere Hausaufgaben zu machen, diese Zersiedelung zu stoppen, versuchen zu verdichten“, so Dorner. Er verwies etwa auch auf die Baulandmobilisierungsabgabe oder das Bauverbot für Supermärkte am Ortsrand.