Doskozil will 2025 Absolute verteidigen

Doskozil trat am 28. Februar 2019 die Nachfolge von Hans Niessl an. In den vergangenen fünf Jahren wurden etwa der Mindestlohn von damals 1.700 Euro netto (inzwischen 2.200 Euro), ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige umgesetzt und ausgeweitet oder der soziale Wohnbau forciert.

ORF

Er wolle sich selbst kein Zeugnis ausstellen. Es sei wichtig, „dass man für die Bevölkerung auch lebt, dass man weiß, welchen Stellenwert als Politiker man hat und weiß, dass man der Bevölkerung und den Menschen dienen muss. Und dieses Zeugnis für unsere Politik im Burgenland aus meiner Sicht ist im nächsten Jahr auszustellen, nämlich bei den Wahlen“, sagte Doskozil im „Burgenland heute“-Interview mit Elisabeth Pauer-Gerbavsits.

Stabiles Budget

Im Regierungsprogramm ist laufend einiges dazugekommen. Es wurde die Therme Stegersbach gekauft, das Land plant eine Molkerei zu errichten, in das Krankenhaus Eisenstadt werden in den kommenden Jahren 250 Millionen Euro investiert, Landesbusse sind fast im ganzen Land unterwegs. Auf die Frage, ob im Burgenland das Land bald alles machen werde, meinte Doskozil, dass die Landesfinanzen etwa vom Kauf der Therme nicht betroffen seien.

„Worum es uns geht, ist, dass wir die Grundinfrastruktur, wesentliche Elemente, die für eine Region von Bedeutung sind, sichern.“ Man habe investiert. „Deshalb muss die Holding auch diese Investition durch den Betrieb wieder refinanzieren. Das hat überhaupt nichts mit dem Budget zu tun. Dass das Budget stabil ist, zeigt ganz klar, dass wir beispielsweise ein Spital finanzieren, das abbezahlt ist. Das Spital Oberwart ist aus dem Budget bezahlt. Das passiert in keinem anderen Bundesland, und das ist ein wesentliches und kräftiges Indiz dafür, dass die Finanzen gesund sind.“

Zur angedachten Eingliederung des Müllverbandes in die Landesholding meinte Doskozil, dass viele Gemeinden einen Finanzierungsbedarf hätten. „Wenn man die Gemeinden unterstützen will, dann braucht es auch einen wirtschaftlichen Gegenpart. Dieser wirtschaftliche Gegenpart für das Land wäre der Müllverband gewesen, um den Gemeinden jedes Jahr, 30 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Das wollte man nicht, das ist auch zu akzeptieren. So ist es jetzt unsere Aufgabe, andere Möglichkeiten und Maßnahmen zu überlegen, wie man Gemeinden zukünftig entlasten kann“ – mehr dazu in Neuer Anlauf für Gemeindepaket

Absolute als Wahlziel

Die wesentlichen Themen bis zur Landtagswahl 2025 seien Pflege und die medizinische Versorgung. Die Realisierung des Krankenhauses Gols nehme er mittlerweile persönlich. Doskozil ist verärgert über die Verzögerung im Widmungsverfahren durch Einsprüche des niederösterreichischen Vereins „Pro Thayatal“. „Das mache ich auch jetzt zur Chefsache, ich will das umsetzen.“ Die Umwidmung werde jetzt Causa prima – mehr dazu in Einsprüche verzögern Krankenhaus in Gols.

Bei der Landtagswahl 2025 will Doskozil die Absolute der SPÖ verteidigen. „Durchaus ein schwieriges Unterfangen, auch in der aktuellen politischen Lage, nicht nur was das Bundesland betrifft. Auch die Auseinandersetzungen auf Bundesebene sind nicht zuträglich. Aber wir werden beweisen, dass wir ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit haben, dass wir das, was wir versprechen, umsetzen.“ Am Ende des Tages müsse es aber die Bevölkerung beurteilen.

Auf die Frage, ob er die Bundes-SPÖ in der nächsten Regierung sehe, sagte Dokozil: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherlich ein schwieriges Unterfangen. Die Umfragewerte sind jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht die, die sich Andreas Babler erwartet hat. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Man muss auch das Positive sehen, man kann nicht immer alles negativ sehen. Ein gewisses Potenzial gibt es, aber es wird unbestritten sehr, sehr schwierig werden, in die nächsten Regierung auf Bundesebene zu kommen.“