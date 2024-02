Handballerin Kaiser kämpft sich zurück

Die erfolgreiche Weltmeisterschaft in Skandinavien im Dezember hat ihren Tribut gefordert. Sechs Spiele absolvierte Stefanie Kaiser mit dem Nationalteam und schaffte es mit ihren Kolleginnen in die Hauptrunde. Danach wurde eine schon länger bekannte Verletzung zum Problem. „Ein Knochensporn im Sprunggelenk. Nichts Akutes, das hat sich leider über die Jahre so entwickelt. Nach der Weltmeisterschaft war es so weit, dass man den entfernen musste“, so Kaiser.

Comeback vor Abschied aus Blomberg

Anfang Februar unterzog sich die 31-Jährige einer Operation. Mittlerweile sei sie schon auf dem Weg der Besserung, so die Kreisläuferin: „Ich kann die Krücken bald ablegen. Mein Ziel ist es, Mitte bis Ende März wieder in den Spielbetrieb einzusteigen“. Ab nächster Woche will Kaiser bei ihrem Verein Blomberg-Lippe wieder mit dem Training beginnen.

Im Sommer steht dann ein Tapetenwechsel an – den Klub aus Nordrhein-Westfalen wird Kaiser nach zwei Jahren verlassen. „Blomberg wollte leider nicht mit mir verlängern, aber ich bin in guten Gesprächen mit anderen Vereinen. Wenn alles gut läuft, wird das in den nächsten Wochen finalisiert“, so Kaiser. Ein Verbleib in der Deutschen Bundesliga scheint wahrscheinlich, auch in Hinblick auf das große Jahreshighlight. Ende November will Kaiser bei der Heim-Europameisterschaft in Österreich, Ungarn und der Schweiz wieder zum heimischen Aufgebot gehören.