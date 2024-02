EU-Wahl: ÖVP-Kandidatenliste präsentiert

Spitzenkandidat Reinhold Lopatka steht schon seit Längerem fest. Für das Burgenland ins Rennen gehen Vanessa Tuder auf dem achten und Bernd Pichlbauer auf dem 29. Listenplatz. Tuder ist Vizebürgermeisterin in Unterkohlstätten, sie wurde bereits im Jänner von der ÖVP als burgenländische Spitzenkandidatin nominiert – mehr dazu in EU-Wahl: Tuder wird ÖVP-Spitzenkandidatin. Pichlbauer ist ÖVP-Ortsobmann und Gemeindevorstand in Siegendorf.

Derzeit stellt die ÖVP sieben Abgeordnete im Europa-Parlament. In Österreich wird am 9. Juni gewählt.