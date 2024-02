Verkehr

Bahnhof in Kittsee wird erneuert

Der Bahnhof in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) wird ab Freitag umfassend erneuert. Insgesamt investieren die ÖBB in Kittsee 3,8 Millionen Euro. Dadurch kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.