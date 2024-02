Erste Weltcup-Medaille für Mörz

Nachdem Charlize Mörz erst vergangene Woche beim Weltcup in Kairo hauchdünn einen Stockerlplatz als Vierte verpasst hatte, bestätigt sie beim Turn-Weltcup in Cottbus ihre gute Form. Nach Platz drei in der Qualifikation erreicht sie im Finale 13,100 Punkte und holt erstmals eine Weltcup-Medaille. „Ich bin voll happy, mir fehlen ein bisschen die Worte“, meint Mörz.

Olympia-Ticket in Reichweite

Bereits in der Qualifikation am Freitag gelingt der 18-Jährigen eine starke Vorstellung. Im Bodenfinale am Sonntag muss sich Charlize Mörz in ihrem insgesamt fünften Weltcup-Finale nur den Chinesinnen Zhou Yaqin (13,733) und Chen Xinyi (13,666) geschlagen geben.

Mit Platz drei in Cottbus rückt für die Mattersburgerin auch das Olympia-Ticket in Reichweite. Zur Halbzeit der vierteiligen Olympia-Qualifikation um die letzten beiden Paris-Tickets pro Gerät hat Mörz am Boden die Führung übernommen. Endgültig vergeben werden die Olympia-Startplätze nach den Weltcup-Bewerben Anfang März in Baku und Mitte April in Doha.