Zsifkovics in Brüssel: Sozialer Frieden im Fokus

Nicht über die EU reden, sondern mit der EU und in der EU: Angesichts der bevorstehenden EU-Wahl am 9. Juni besuchte Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics Brüssel – mehr dazu in Zsifkovics: Nicht über EU, sondern mit EU reden. Zsifkovics ist in der österreichischen Bischofskonferenz für Europa-Themen zuständig. „All das, was hier im großen Europa gedacht und getan wird, da habe ich die Möglichkeit, das auch in meiner kleinen Diözese in die Tat umzusetzen. Ich kann zuhause auch die Stimmen der Basis sehen und hören und das auch hier in Brüssel – im großen Spiel der EU – einbringen“, so Bischof Zsifkovics.

Auf dem Programm standen Besuche im Europarlament und bei der Europäischen Kommission. Ein Thema war unter anderem Friedenssicherung, die auch den sozialen Frieden beinhaltet. „Ich denke, dass da auch eine Aufgabe der Kirche liegen kann, zu sensibilisieren, mitzuwirken, zu unterstützen, zu begleiten, sodass wir tatsächlich an diesem Thema des sozialen Friedens immer wieder arbeiten. Das ist letztlich für die erfolgreiche Koexistenz innerhalb der Union entscheidend“, so EU-Kommissar Johannes Hahn.

In Brüssel hat Bischof Zsifkovics auch das burgenländischen EU-Verbindungsbüro besucht. „Wenn wir über soziale Fragen sprechen gibt es hier viele Bereiche, wo es zwischen der katholischen Kirche, aber auch zwischen dem Land Burgenland, Übereinstimmungen herrschen“, sagt Rainer Winter vom burgenländischen Verbindungsbüro in Brüssel.

Bischof Zsifkovics: „Gesunde Mitte stärken“

Die EU-Wahl ist beim Besuch in Brüssel immer wieder Thema der Gespräche. „Ich fürchte schon ein wenig, dass wir uns entweder ganz links, aber momentan vor allem ganz rechts abwenden. Es ist dieses Mal ganz sicher die Gefahr, dass die rechte Seite sehr stark wird und vor allem Populisten Stimmung machen und viele Stimmen machen können. Deshalb der Aufruf, nicht zuhause zu bleiben, sondern zur Wahl zu gehen, um so die gesunde Mitte zu stärken“, so Bischof Zsifkovics.