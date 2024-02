Schwierige Lage für Bio-Landwirte

Der Hof der Familie Pölz in Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf) war einst der erste biologische Vollerwerbsbetrieb im Burgenland. Trotz dieser Pionierstellung ist der Betrieb auch hier schwierig: „Momentan ist es sehr schwierig anzusehen, ob es sich noch auszahlt, biologisch zu produzieren. In unserem Fall ist es tatsächlich auch die Überzeugung, die wir hier noch haben, mit dem, was die Großeltern seit 1980 schon biologisch bewirtschaftet haben. Wenn die Gesetzeslage und die Steine immer größer werden, die einem in den Weg gelegt werden, dann müssen natürlich auch wir der Realität ins Auge blicken“, erklärt Bio-Landwirtin Margot Pölz.

Die Familie Schrammel in Bildein (Bezirk Güssing) hat das bereits getan. „Wir sind nach fast 30 Jahren aus der biologischen Wirtschaftsweise ausgestiegen, weil wir einfach gesehen haben, dass wir unsere Milchviehherde unter diesen Voraussetzungen nicht sicher und stabil ernähren können“, erklärt Landwirt Hansjörg Schrammel.

Die Entwicklung der Bio-Landwirtschaft in Österreich gilt als Erfolgsgeschichte: Seit 2015 gibt es laufend neue Bio-Betriebe, im Vorjahr gab es allerdings wieder einen deutlichen Rückgang: 2023 waren es fast 1000 Höfe weniger als 2022 in Österreich, das ist ein Minus von 3,7 Prozent.

EU-Verordnung als Anfang vom Ende

Der Anfang vom Ende war die EU-Verordnung, die Bio-Betriebe zur Weidehaltung verpflichtet. Während viele andere schon allein aus Platzgründen aufhören mussten, hat Landwirt Schrammel aus Bildein diese Vorgabe sogar erfüllen können. Im Gegensatz zu Almwiesen im Westen Österreichs bieten burgenländische Weiden kaum Futter, hier muss sehr viel zugefüttert werden.

„Unser Hauptfuttergrundlage ist in diesem Trockengebiet der Silomaisanbau. Das wurde immer schwieriger, weil wir bei den Böden immer mehr Schädlingsdruck durch den Drahtwurm bekommen haben. Dieser Drahtwurm war biologisch nicht zu bekämpfen. Somit waren wir quasi gezwungen, jetzt wieder konventionell zu wirtschaften, eben um diesen Drahtwurm auch bekämpfen zu können“, so Schrammel.

Auch in Lackendorf stehen die Kühe derzeit im Stall oder im Auslauf, noch ist nämlich nicht Weidesaison. Großes Gesprächsthema in der Branche ist dieser Tage die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geplante Bio-Molkerei für das Burgenland. „Wir haben lange Biomilch geliefert und diese aber nicht das biologische Milch bezahlt bekommen. Und jetzt sind wir froh, dass wir einen verlässlichen Partner haben, der uns die Biomilch ausbezahlt. Deswegen sieht es für uns momentan so aus, dass es für uns nicht relevant ist. Aber schauen wir einmal, was die Zukunft bringt“, so Margot Pölz.

Schwierige Rahmenbedingungen als Hauptproblem

„Grundsätzlich befürworte ich, dass regional produziert wird, also auch regional verarbeitet wird. Das bringt Wertschöpfung, das bringt Arbeitsplätze“, so Schrammel. Aber: „Für mich stellt sich im speziellen Fall die Frage, ob das jetzt Anreiz bietet für den ein oder anderen Bauern, jetzt auf Bio umzustellen. Ich glaube, das ist nicht das Problem, weil die Abnahme gibt es ja, die funktioniert ja mit den anderen Molkereien. Das Problem sind eher die Rahmenbedingungen, unter denen die Milchbauern jetzt produzieren müssen“, so Schrammel. Trotz idyllischer Kulisse sind die Aussichten in der Bio-Landwirtschaft also durchaus ungewiss.