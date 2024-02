Politik

Neue Vizebürgermeister in Neusiedl am See

In Neusiedl am See hat am Freitagabend der Gemeinderat zwei neue Vizebürgermeister gewählt: Bei der neuen Ersten Vizebürgermeisterin handelt es sich um Sabine Nyikos von der ÖVP. Zweiter Vizebürgermeister ist Stefan Wögerer von der SPÖ.